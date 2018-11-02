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今日 09:38 中國財經

憧憬貿戰緩和 滬指高開逾1%

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中美元首通電話，確認將於阿根廷二十國集團領導人峰會期間會面，市場憧憬兩國貿易衝突最終將獲得解決。A股開市上揚，上證指數高開1.65%。

上證指數開市報2649點，漲43點或1.65%；現報2641點，漲34點或1.34%。

深成指開市報7763點，漲195點或2.59%；現報7751點，漲183點或2.42%。

滬深300指數開市報3258點，漲81點或2.57%；現報3243點，漲66點或2.1%。

創業板指數開市報1328點，漲42點或3.28%；現報1323點，漲37點或2.92%。

各板塊全線走高，釀酒股漲3%；金融股漲逾2%；化工、水泥、房地產、煤炭、有色金屬、鋼鐵股漲逾1%；電力、石油股亦靠穩。

國家主席習近平周四應約與美國總統特朗普通電話。新華社引述習近平表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。中美雙方也有通過協調合作解決經貿難題的成功先例。

特朗普則表示，重視同習近平的良好關係，兩國元首經常直接溝通非常重要，要保持經常聯繫，期待與習近平在阿根廷二十國集團領導人峰會期間再次會面，可以深入探討一些重大問題。

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