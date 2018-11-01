中國財經

北京召開民營企業座談會，中共中央總書記習近平主持會議並指出，毫不動搖鼓勵支持引導非公有制經濟發展，支持民營企業發展並走向更加廣闊舞台。

習近平強調，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度，是中國特色社會主義制度的重要組成部分，也是完善社會主義市場經濟體制的必然要求。

他續稱，非公有制經濟在中國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。同時，在全面建成小康社會、進而全面建設社會主義現代化國家的新征程中，中國民營經濟只能壯大、不能弱化，而且要走向更加廣闊舞台。

習近平指出，在中國經濟發展進程中，要幫助民營經濟解決發展中的困難，當前要抓好6方面政策舉措落實。一是減輕企業稅費負擔；二是解決民營企業融資難融資貴問題；三是營造公平競爭環境，打破各種各樣的「捲簾門」、「玻璃門」、「旋轉門」，鼓勵民營企業參與國有企業改革。

四是完善政策執行方式，去產能、去槓桿要對各類所有制企業執行同樣標準，在安監、環保等領域微觀執法過程中避免簡單化、「一刀切」；五是構建親清新型政商關係；六是保護企業家人身和財產安全。