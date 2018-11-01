中國財經

人民銀行副行長朱鶴新在扶貧論壇上表示，中國將有效擴大農村地區可用於貸款抵押的抵押品範圍，同時還將鼓勵農村工業企業，通過上市或發債籌集資金，打造基於農村產權的創新型金融產品。

他又稱，中國扶貧貸款餘額超過10萬億元人民幣，相關貸款風險整體可控。

朱鶴新表示，小微金融在發展中國家快速發展，中國在農村金融改革發展中，始終保持農村合作金融機構的法人地位及數量穩定，積極發展村鎮銀行等新興農村小微機構，而這些機構的數量，目前已經達到約4000間。