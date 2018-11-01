中國財經

內地製造業數據勝預期，A股在11月首日收高。上證指數在昨日漲近1.4%後，今日再向上，連升3日。市場交投熾熱，兩市成交合計增近22%至3833億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開14點，其後反覆走高，尾段升幅收窄，全日收市報2606點，升3點或0.13%，最高見2636點，漲34點或1.31%，成交1802.54億元。

深成指亦高開高走，收市報7567點，漲84點或1.14%，最高見7689點，漲206點或2.76%，成交2030.28億元。

滬深300指數報3177點，升23點或0.74%；創業板指數報1286點，升10點或0.84%。

分析師表示，受利好政策預期提振，今日大市高開高走，但市場信心仍不足，難以持續推高滬指，加上投資者擔心美股大漲後或回調將拖累A股，午後滬指逐級回落，漲幅明顯縮窄。後市料仍於2600點反覆上落，進一步反彈將取決於政策面力度。

各板塊普遍走高，釀酒股漲逾2%；化工、水泥、金融、有色金屬、房地產、電力股靠穩；鋼鐵、煤炭、石油股則偏軟。

財新/Markit公布，經季節性調整的10月中國製造業採購經理指數(PMI)自上月50的近一年半低點略微回升，至50.1，勝預期。