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內地媒體引述法拉第未來(Faraday Future)的內部人士透露，FF正與3至4家國際性金融機構就融資事宜進行接觸，有可能在近幾天內達成服務協定。

該名FF人士稱，其融資方式不僅有股權融資，還有資產融資，其中一家美國投行則為FF目前的總資產給出6億美元(46.8億港元)的估值。

FF此前發內部郵件表示，在未來兩個月左右的過渡期內，今年5月1日之後加盟的員工，大部分將會在11月和12月停薪留職；5月1日之前加盟的員工，將會繼續留在公司推進FF 91量產交付工作，但工資需要臨時下調。