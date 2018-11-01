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今日 12:05 中國財經

羅兵咸永道:中國研發投入額增34%

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羅兵咸永道(PwC)報告指出，2018年中國研發投入的資金增加34%，成為全球國家中增速最高的國家。

報告指，今年全球1000家最大的公開創新企業在研發領域的投入資金按年增長11%，達到7820億美元(約6.1萬億港元)。

其中，在研發領域投入增速達到兩位數的有中國和歐洲(14%)，北美和日本則分別達7.8%和9.3%。

研究顯示，在1000家全球創新領軍企業中，中國企業的數量大幅增加，2007年中國企業僅佔3%，而2017年則增至佔17%。

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