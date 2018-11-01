即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

港股在10月即使未有出現令人聞之色變的「十年一災」，卻已確認進入熊市；踏入11月，投資者要特別警惕兩個「七」字。

恒生指數昨天收報24979點，反彈394點(1.6%)，惟整個10月份埋單計數進一步勁挫2808點(10.1%)，並且是36年來再現「六連跌」，累積下瀉5828點(18.9%)。若果由年初歷史高位計算，恒指回調幅度達25.4%，牛轉熊再無懸念。

港股在11月會否出現史無前例「七連跌」？連續下滑6個月後，多個指標都呈嚴重超賣，恒指谷底反彈似乎機會不低；然而，近半年大市回落幅度不及以往的「五連跌」或「六連跌」，恐怕仍未跌夠；況且今年7月「真死亡交叉」後的反彈也是歷來最弱，本月出現創紀錄連跌7個月，絕非沒有可能。箇中關鍵因素其實來自中美兩國，巧合的是，兩者均要留意「七」這個數字。

美股三大指數及小型股指數羅素2000於10月均跌穿200天線，雖然跟技術熊市(自高位滑落20%)仍有一段距離，惟企業第三季度業績負面消息居多，市場投資氣氛比較年初那次跌市已大相逕庭。

據美國總統特朗普最新「預測」，如果聯儲局加息取態「轉鴿」，標指可重返2800點至2900點；他又提醒選民，若想股市崩圍就投票給民主黨。堂堂元首毫不避諱關注股指點數，固然是前所未有，但卻充分顯示他視美股表現為政績，中期選舉結果勢影響11月美股走勢。

本港時間11月7日，特朗普所屬的共和黨能否保住國會優勢，屆時自有分曉。

另一方面，今年「熊霸」全球的A股，滬指於10月獲中央一眾財金巨頭齊聲力撐並推出救市措施，但始終未見起色，反覆尋底的人民幣成為後市風向標。

受經濟數據持續理想刺激，美滙指數突破97關口，飆至16個月高位，在岸人民幣(CNY)昨晚續跌至10年新低，逼近6.98水平，年初迄今兌美元已貶值約7%，正考驗「七算」是否政策底線。中國10月官方製造業PMI挫至兩年來最低，出口訂單指數加速向下，是內地經濟放緩的最新佐證，將為人民幣滙價添壓。

本欄昨天提到，人民幣一旦失守「七算」，從估值衡量，港股現水平其實也不算十分便宜，或引發另一次沽售潮。

恒指11月份的往績欠佳，自1970年起，11月的上升比例只有56.3%，並且平均跌幅為0.57%。港股會否破天荒出現按月「七連跌」，11月7日當美國中期選舉有初步結果，以及人民幣滙價「七算」能否堅守不破，都會提供重要啟示。

縱使港股因嚴重超賣而於11月份反彈，惟「慢熊」已成，投資者理應趁大市每一次彈升減倉，又或是指數滑落至通道底部才作短線操作。

附【圖】所見，恒指年初見頂調整數月後，即以一浪低於一浪運行，本欄按歷次「真死亡交叉」最細跌幅配合估值推算，恒指在23000點至24000點料有較大支持，該位置亦是2016年展開的升市漲幅回調61.8%水平。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容