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今日 17:51 中國財經

海通:新興市場經濟健康 中國去槓桿降長期風險

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海通證券(06837)分析師姜超認為，本輪新興市場滙率貶值，主要是美元大幅升值，新興市場滙率貶值由今年4月開始，累積升值幅度約6%，與同期新興市場貨幣貶值幅度相若。

姜超續稱，現時三個滙率貶值最嚴重的新興國家分別為委內瑞拉、阿根廷及土耳其，上述國家均出現貨幣發行量大增及通脹飆升的特徵，但大多數新興市場經濟相對健康，尤其貨幣通脹普遍低增長，外儲情況亦有所改善。

對於中國經濟，姜超認為，中國去槓桿政策推進，貨幣增速出現大幅下滑，雖然帶來經濟下滑等短期風險，但同時降低經濟長期整體風險。

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