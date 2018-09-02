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網上今日流傳京東創辦人劉強東，在美國明尼蘇達州因性侵女大學生被捕。京東官方對此回應，稱劉強東在美國商務活動期間，遭遇失實指控，將針對不實報道或造謠行為，採取必要的法律行動。

以下為京東官方微博「京東發言人」聲明全文：

今日，我們關注到了微博上有一些用戶在散布關於劉強東先生的一些不實傳言。特此聲明如下：

劉強東先生在美國商務活動期間，遭遇到了失實指控，經過當地警方調查，未發現有任何不當行為，他將按照原計劃繼續其行程。我們將針對不實報導或造謠行為採取必要的法律行動。