中國財經

內地8月鋼鐵業採購經理指數(PMI)為53.4%，按月下降1.4個百分點，因受高溫多雨天氣、環保停限產政策及原材料價格大幅上漲等因素影響。

期內生產指數為50%，按月亦跌6.7個百分點，但鋼廠的備貨意欲較強，原材料採購量指數為56.6%，按月升6.6個百分點；原材料進口指數為54.5%，按月亦增2.3個百分點。

國內鋼鐵原料市場總體仍上升，反映鋼企成本壓力增加，上月原材料購進價格指數為61.7%，按月回升5.5個百分點，仍處於較高水平。