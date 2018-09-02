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今日 14:54 中國財經

財政部料今年新能源車銷量增93%

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財政部經濟建設司副司長宋秋玲表示，新能源汽車產業銷量持續上升，由2009年前不足500輛，大幅增至2017年77.7萬輛，估計今年較去年大增93.05%，至150萬輛。

宋秋玲認為，中國新能源汽車政策覆蓋範圍是全球最寬，支持力度亦最大，持續時間更是最長。

不過，她認為，中國新能源汽車產業發展仍處逆水行舟階段，更是不進則退關鍵時刻，尤其隨着產業對外開放，個別問題開始顯現。

根據中汽協數據，今年首7個月內地新能源汽車產銷量分別為50.4萬輛和49.6萬輛，按年分別大增85%和97.1%。

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