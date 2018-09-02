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財政司司長陳茂波發表網誌表示，今年是「一帶一路」倡議提出5周年，中國與「一帶一路」相關國家的貨物貿易額累計超過5萬億美元，對外直接投資超過600億美元，為2008年金融海嘯後全球經濟復甦增長作出一定貢獻。香港作為全球領先的國際金融中心，可以繼續發揮獨特優勢，服務國家所需，特別是可以成為「一帶一路」基建項目的融資中心。

他續稱，已經成立兩年的金管局基建融資促進辦公室，正發揮着這種橋樑角色，把國際資金引導投向具回報、有價值的項目，填補基建項目的資金缺口。金管局正在與部分央企探討合作，共同物色一些回報穩定並具有吸引力的海外項目，考慮以股本投資人的角色作出投資。

陳茂波又說，香港也可以作為「一帶一路」沿線地區和大灣區內企業的國際業務總部和財資中心，政府已修改《稅務條例》，為財資中心的業務提供利得稅減半的稅務優惠，也正在積極爭取跟更多的其他經濟體簽訂全面性避免雙重徵稅安排，吸引更多內地和海外企業把境外的投資和業務總部放在香港。

他表示，今天晚上會帶領一個三十多人的香港商貿代表團到以色列訪問4天，目的是加強香港與以色列的商經聯繫，重點是推進創新和科技方面的合作。期間他會出席在特拉維夫舉行的第六屆中國商業高峰論壇，屆時會在會上介紹香港的獨特優勢，及將可如何協助各地企業把握「一帶一路」的機遇。