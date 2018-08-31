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美擬與墨西哥簽貿協 續與加國商議

美國與加拿大周五結束貿易談判後未能達成協議，須延至下周三重啟磋商。美國貿易代表辦公室(USTR)表示，總統特朗普通知國會，有意在90天內簽署與墨西哥達成的貿易協議，如果加國願意，有關協議可以包括加拿大。

美加下周續談判 道指低收蘋果新高

美國總統特朗普不否認計劃如期落實對另外2000億美元中國商品加徵關稅，令華爾街投資者不安，市場亦注視美國與加拿大的貿易談判，道指最多挫107點，收市只跌22點；標指收市由跌轉升不足1點；納指則高收0.26%。蘋果一度創228.87美元新高，最多升1.7%，收市仍漲1.1%，為大市帶來支持。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學8月美國消費者預期指數終值87.1，低於預期，為1月來最低。

￭ 美國芝加哥採購經理指數（PMI）8月降至63.6，較預期差。

￭ 特朗普承認曾非公開表示與加拿大的貿易協議必須是按照美國要求制訂。

￭ 美滙指數尾段重上95，升0.39%。歐羅跌0.54%，報1.1607美元。

￭ 紐約期金升1.7美元或0.1%，收報每盎斯1206.70美元。

￭ 紐約期油滑0.6%，每桶收報69.8美元，布蘭特期油跌近0.5%。

￭ 福特汽車高管披露，已擱置在美國銷售於中國生產的汽車，因為涉及高昂關稅。

￭ 惠譽下調意大利長期外幣信貸評級展望至「負面」，「BBB」評級不變。

￭ 歐羅區8月消費物價調和指數(HICP)初值按年升2%，低於預期。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收跌0.80%；本周累計跌0.3%。

￭ 消息：阿里巴巴擬暫停擴張美國雲端服務。

￭ 中日兩國據報就日本首相安倍晉三10月訪華達共識。

￭ 中國7月貨物貿易順差2186億元人民幣；服務貿易逆差1695億元人民幣。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8437元，較周四紐約尾市漲236點子，盤中於6.8724-6.8276元區間交易。

長和216億售海外項目未來經濟收益予長實長建電能

長和系公布，自2015年大重組之後的後續安排。長實(01113)、長建(01038)及電能(00006)分別向長和(00001)支付96億、72億及48億元，合共216億元，買入長和海外合資項目將來的經濟收益。

金管局接29機構申請虛擬銀行牌照

金管局發言人表示，截至周五下午五時，金管局已經收到29家機構遞交虛擬銀行牌照的申請書，當中有部分是接近完備的申請。

藝里坊．1號首批50伙 折實669萬起

恒地(00012)旗下西營盤藝里坊．1號推首張價單，涉及50個單位，折實呎價28227至31508元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27613點，跌152點，較昨日恒指收市低水276點。

￭ 內地媒體報道，美團點評IPO上市估值區間為3575億港元至4290億港元（約合455億美元至547億美元），每股定價區間為60港元至72港元。

￭ 長和(00001)斥資24.5億歐羅購意大利電訊商Wind Tre餘下50%股權，已獲得歐委會批准。

￭ 碧桂園(02007)周五斥2336萬元回購股份。

￭ 恒隆集團(00010)去年9月22日至本周五期間，在公開市場以約15.07億元增持恒隆地產(00101)。

￭ 信德集團(00242)中期溢利按年跌56.11%，不派息。

￭ 重汽(03808)中期盈利按年增68.9%，不派息。

￭ 甘肅銀行(02139)中期盈利按年增8.3%；不派息。

￭ 太和控股(00718)以代價15.5億元人民幣售持有的杭州酒店物業公司。

￭ 新昌集團(00404)中期虧損7.05億元；不派息。

￭ 泰山石化(01192)中期虧損6.47億元；不派息。

￭ 易居(02048)中期盈利按年增2.56倍；不派息。

￭ 國華(00370)按每股0.101元配售最多14.52億股，淨集1.43億元。

￭ 瀘州市商業銀行擬在本港發行H股主板上市。

￭ 內地男裝品牌GXG母企Alpha Smart擬在本港主板上市。

￭ 復星國際(00656)：復星旅文已向港交所提呈上市申請。

￭ 奧園(03883)建議分拆附屬奧園健康生活於主板上市。

￭ 旅發局：今年首7個月訪港旅客按年增9.4%。其中內地客增12.5%。