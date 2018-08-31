人民幣兌美元滙價反彈。
本港周五晚上11時半，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.8310元，較周四夜市收盤上揚115點子，但較上周五夜市收盤6.8050元低260點子。
截至本港周六凌晨零時24分，離岸人民幣兌美元（CNH）報6.8510元，按日攀升164點子或0.24%，盤中一度升至高位6.8275元，升幅達399點子，單日高低位波幅為448點子。
美元兌一籃子主要貨幣則呈強，ICE美滙指數暫回升0.49%，報95.17。歐羅回落0.69%，報1.159美元。
今日 00:36 中國財經
人民幣兌美元滙價反彈。
本港周五晚上11時半，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.8310元，較周四夜市收盤上揚115點子，但較上周五夜市收盤6.8050元低260點子。
截至本港周六凌晨零時24分，離岸人民幣兌美元（CNH）報6.8510元，按日攀升164點子或0.24%，盤中一度升至高位6.8275元，升幅達399點子，單日高低位波幅為448點子。
美元兌一籃子主要貨幣則呈強，ICE美滙指數暫回升0.49%，報95.17。歐羅回落0.69%，報1.159美元。
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