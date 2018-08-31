中國財經

美國傳快將再向中國貨品加徵關稅，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.85，低見6.8507；其後止跌回升，高見6.8222，收市升61點子，終止連續兩日走貶。

人民幣兌美元在岸價收報6.8299，較上日下午4時30分收報6.8360，升61點子或0.09%；較晚上11時30分最後成交價6.8440，走強141點子。

離岸價(CNH)更曾跌破6.87，低見6.8738後回升，高見6.8384。截至香港時間下午5時45分，離岸價報6.8522，在岸價報6.8337。

官方今日開出的中間價報6.8246，較昨日中間價6.8113，下調133點子或0.2%。

交易員指出，美國總統特朗普言論再度讓市場聚焦中美貿易戰，但大行在6.83和6.84附近提供美元流動性，起到明顯護盤效果，離岸及在岸人民幣迅速收復初段的跌幅，不過因逢低客盤仍不少，人民幣反彈遇阻。

另有交易員認為，隔晚離岸價明顯偏弱，不利於穩定人民幣滙率預期，不排除近期監管出手遏制離岸空頭的可能，需要重點關注；新興市場國家貨幣再遭打擊，加上中美貿易戰不斷升級，人民幣前景仍面臨較大不確定性。

外電引述消息人士稱，特朗普已通知助手，要求繼續推動向價值2000億美元(1.56萬億港元)的中國貨徵收關稅的安排，並計劃最快在下周諮詢結束後，隨即宣布加徵關稅，但稍後才會正式生效。據悉，美國額外向中國貨徵稅清單，涉及範圍相對廣泛，包括服裝、家具等日用品，以及半導體等科技產品。