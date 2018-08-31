中國財經

美國有傳最快下周再向中國貨品加徵關稅，A股在8月最後一個交易日下滑，上證指數延續昨日挫逾1%的頹勢，連跌4日。市場交投持續淡靜，兩市成交合計縮減至2486億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指微跌0.15%；全月累挫151點或5.25%。

上證指數今早低開7點後反覆走軟，最低見2710點，跌27點或0.99%，早段一度止跌回穩，高見2744點，升6點或0.25%，午後再倒跌，收市報2725點，跌12點或0.46%，成交1148.13億元。

深成指則低開低走，收市報8465點，挫87點或1.02%，最低見8425點，挫127點或1.5%，成交1337.42億元。深成指8月挫7.77%，連跌5個月，累挫2403點或22.11%。

滬深300指數報3334點，跌16點或0.5%；創業板指數報1435點，挫22點或1.56%。

分析師表示，受美國總統特朗普準備擴大與中國貿易戰消息影響，今日大市低開後，滬指在金融權重板塊的帶動下一度翻紅，但盤中個股跌多漲少，反彈後繼乏力，尾段指數再次下挫。料滬指後市將繼續弱勢反覆尋底。

各板塊幾乎全線受壓，陶瓷股挫逾3%；家電、釀酒股挫逾2%；化工、石油股挫逾1%；電力、煤炭、有色金屬、水泥、鋼鐵、房地產股挫偏軟；半新股、金融股則靠穩。

外電引述消息人士稱，特朗普已通知助手，要求繼續推動向價值2000億美元(1.56萬億港元)的中國貨徵收關稅的安排，並計劃最快在諮詢結束後，隨即宣布加徵關稅，但稍後才會正式生效。

另外，國家統計局公布，8月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至51.3，比上月升0.1個百分點，高於市場預測的51。