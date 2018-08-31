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今日 14:50 中國財經

外管局通報23宗外滙違規案例

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外管局公布23宗外滙違規案例，當中包括工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、招商銀行(03968)和平安銀行(000001.SZ)等多家銀行。

在外滙違規案例中，主要涉及銀行違規辦理轉口貿易、貿易融資、內保外貸、企業逃滙、個人分拆逃滙及非法買賣外滙等方面，單筆最高處罰1418萬元人民幣。

今年以來，外管局加強外滙市場監管，對各類外滙違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易，維護健康良性外滙市場秩序。

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