中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報11063點，跌29點或0.27%。

台股今早低開56點，其後反覆走軟，尾段跌幅收窄，低見10987點，連續兩日收低。其中，機電股跌0.88%，造紙股跌0.58%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨隔晚美股的跌勢，其中納指破頂後收市倒跌，因新興市場貨幣出現新一輪大動盪，美國總統特朗普據報支持向中國2000億美元貨物徵收關稅，投資者憂慮中美兩國貿易關係會進一步惡化，不明朗因素籠罩市場，拖累台股下滑。