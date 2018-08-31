港股直擊 中國財經

融創中國(01918)公布中期業績，淨負債比率232%，較去年底降低24.5個百份點，降幅有所減少；去年底淨負債率較去年中降60個百份點。有息借貸的淨負債比率則降9.5個百分點。主席孫宏斌去年9月曾稱，會減少買地，目標今年及明年把淨負債率降至90%及70%以內 。

業績會上，管理層多次強調今明兩年負債率會持續下降，淨資產會不斷提升，視安全性為首要，惟未有再談及具體目標。孫宏斌表示，收購萬達文旅項目後，負債率仍能下降，反映現金流管理得宜。文旅項目全數落成後，融創將成為內地最大的文旅經營商，不會再作地產及文旅以外的其他多元化投資。

行政總裁汪孟德表示，去槓桿是行業的大方向，融創的利息成本6厘多，有息負債下降，在行業環境變化之際，主要是調整自己，適應環境變化。新項目都以合作發展為主，公司在市場上仍有優勢。

買地方面，孫宏斌說，隨市場變化，各城市的發展商都出現壓力，收購機會會愈來愈多，中型發展商選擇被收購，對他們而言是更好選擇。公司已沒有再在公開市場買貴地。他又重申，公司口碑重要，過往收購時吃虧很多，才建立了口碑，加上收購經驗多，可快速下決策並融合管理。

有內地傳媒問及在哪個城市買融創的樓較好，孫宏斌笑稱，融創投資那個城市，不一定就要買那個城市，投資上買融創的股票更好，升值空間比起買樓大很多。

談及恒大(03333)主席許家印出手以恒大健康(00708)入主電動車公司FF，孫宏斌僅稱，不太了解。另外，他又多次強調，收購海航的海南項目，只是小項目，看好海南市場，但無意再接手海航的項目。

至於投資樂視後未有為樂視解除危機，樂視出現被暫停上市風險，孫宏斌稱，投資樂視方面沒有任何變化，叫人自行留意公告，「投資者看不懂公告別炒！」

另外，孫宏斌兒子孫喆去年加入董事局出任執行董事，孫宏斌稱，兒子在公司秘書兼副總裁高曦手下工作，「不知他在幹麻」。高曦指出，孫喆年初加入其部門，負責戰略投資工作，對工作仍非常投入，有很大作用。高曦語畢即時引起全場大笑。