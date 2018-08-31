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美國總統特朗普認為，面對近期經濟增長放緩，中國以人民幣貶值作為回應，並非好事。

特朗普早前已曾點名批評中國操縱人民幣。他接受外電訪問時進一步就貨幣市場作出闡述，表明其團隊會檢視其他國家有否操控滙率，認為對滙率進行操控的國家有既定方程式，會密切留意，又重申中國不應讓人民幣貶值，批評這會造成不公平。

在美歐貿易關係方面，特朗普指出，歐盟提出免除汽車進口關稅的建議並不夠好，因為歐洲消費者習慣了購買歐盟生產的汽車，而不是美國車，形容歐盟與中國在貿易行為上都是差，只是程度相對較小。

特朗普又稱，如果世界貿易組織(WTO)不能改善對美國的不公平待遇，寧願退出該組織。

談及早前表明不滿聯儲局加息，特朗普強調，喜歡與尊重聯儲局主席鮑威爾，不後悔提名對方出任此職位。但他重申，不太滿意聯儲局的行動，不喜歡當局未能滿足政府要求，期望在美國與中國及其他國家進行貿易戰時，聯儲局可以幫助他，因為其他國家的央行也是如此做。

他又承認，正考慮將資本增值稅和通脹掛鈎。外界早前估計，這樣做是變相減稅，但較受惠的是有能力投資的富有人士。

另外，外電引述消息人士稱，美國總統特朗普已通知助手，要求繼續推動向價值2000億美元(1.56萬億港元)的中國貨徵收關稅的安排，但仍未有最後決定。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)早前接受外電訪問時表示，歡迎中國近期採取措施，阻止人民幣繼續貶值，認為若中國入市支持其貨幣，則不算操縱貨幣。