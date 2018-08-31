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畢非德：近月買入稍微更多蘋果股份 巴郡少許回購

股神畢非德表示，旗下巴郡6月以來買入「稍微」更多的蘋果股票，是今年連續第二季增持，顯示他仍然是一名「果粉」。

亞馬遜升穿2000美元 納指破頂收市倒跌

巴郡6月以來續增持蘋果，消息刺激蘋果與亞馬遜股價同創收市新高，分別漲0.92%及0.21%，亞馬遜首次突破2000美元心理關口，盤中曾揚1.4%。惟尾市美國總統特朗普據報支持向中國2000億美元貨物徵收關稅，納指收市倒跌0.26%，標指回吐0.44%，道指亦回落0.53%或137點，盤中最多挫189點。

阿根廷披索曾瀉21% 新興市場貨幣受壓

新興市場滙市周四再現動盪，阿根廷央行加息至60厘，但貨幣披索仍一度急瀉21%；巴西央行干預滙市，貨幣雷亞爾仍跟隨土耳其里拉、南非蘭特等下滑。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟有21.3萬人，按周增3000人，市場預期增至21.4萬人。

￭ 美國7月個人消費支出(PCE)物價指數按月升0.1%，按年升2.3%，兩者符合預期。

￭ 蘋果向媒體發邀請，9月12日將發布包括新款iPhone等新產品。

￭ 美元先跌後揚，美滙指數尾段升0.13%，報94.66。

￭ 紐約期金回落6.5美元或0.5%，收報每盎斯1205美元。

￭ 紐約期油收升1.1%，報每桶70.25美元；布蘭特期油漲0.8%，報77.77美元。

￭ 加拿大外長方慧蘭：與美國在NAFTA談判取得進展。

￭ 英國、德國及法國股市低收0.62%、0.54%及0.42%，意大利及西班牙都挫逾1%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8673元，較周三紐約尾市跌458點子。

工行半年盈利升4.9% 不良率連跌六季

工商銀行(01398)中期股東應佔溢利按年增4.87%，不派中期股息。在6月底，不良貸款率1.54%，較去年底跌0.01個百分點，連續第6個季度下跌。

民行半年多賺5% 不良率微升至1.72%

民生銀行(01988)中期淨利潤按年升5.45%。截至6月底，不良貸款率1.72%，較去年底升0.01個百分點。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27748點，較恒指香港收市低415點。

￭ 夜市恒指9月期貨收報27847點，跌221點，較昨日恒指收市低水317點。

￭ 中石油(00857)中期盈利按年增1.14倍，派中期息6.66分及中期特別息2.22分。

￭ 工行(01398)擬非公開發行境內優先股不超過10億股，集資不超過1000億人民幣。

￭ 中興通訊(00763)中期虧損78.24億人民幣；不派息。

￭ 信置(00083)全年盈利按年升88.76%；末期息40仙。

￭ 北京首都機場(00694)中期盈利按年增17.6%；中期息10.3分。

￭ 北控(00392)上半年純利升13%；派中期息每股32仙。

￭ 國航(00753)向控股股東售國貨航51%股權，作價24.39億元人民幣。

￭ 長城汽車(02333)中期淨利潤按年增52.73%，不派息。

￭ 雷士照明(02222)以代價8.9億元人民幣購LED照明業務。

￭ 中國銀河(06881)中期利潤按年跌37.93%；不派息。

￭ 中冶(01618)中期盈利按年升8.69%；不派息。

￭ 重農行(03618)中期盈利按年增5.26%；不派息。

￭ 東航(00670)中期盈利按年跌47.5%；不派息。

￭ 國航(00753)中期盈利按年升4.05%；不派息。

￭ 中鐵(00390)中期盈利按年增23.94%，不派息。

￭ 中國鐵建(01186)中期淨利潤按年升22.78%；不派息。

￭ 光大控股(00165)中期盈利按年增30.15%，中期息26仙。

￭ 遠大醫藥(00512)按每股5.2元配售4500萬股新股，淨集約2.34億元。

￭ 中國能源建設(03996)中期盈利按年增1.49%，不派息。

￭ 外電：復星國際(00656)洽購麥德龍(Metro)9%股權，涉約4.26億歐羅。

￭ 上海電氣(02727)中期盈利按年增12.54%；不派息。

￭ 中聯重科(01157)中期利潤按年減少23.4%；不派息。

￭ 雷蛇(01337)中期虧損5631.8萬美元，不派息。

￭ 尖沙咀置業(00247)全年溢利按年增90.42%，末期息40仙。

￭ 漢能薄膜發電(00566)中期盈利73.29億元，按年升28.94倍；不派息。

￭ 維信金科(02003)中期虧損10.1億元人民幣，不派中期息。

￭ 渣打香港提交虛擬銀行牌照的申請。時富金融(00510)等方提交虛擬銀行的申請。

￭ 以「豚王」品牌售賣日本拉麵的賞之味擬創業板上市。

￭ 華領醫藥(02552)、春來教育(01969)周五起招股。

￭ 華泰證券(06886)(HTSC)中期盈利按年增5.53%，中期息30分。董事會通過建議分拆AssetMark於美國上市。