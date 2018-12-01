即巿股評 港股直擊 中國財經

踏入8月最後一個交易日，以12月底為年結日的本港上市公司都趕在「死線」前發布截至6月30日的中期業績，今天共有112家公司放榜。

重磅股多數已派成績表，若按板塊分析，保險股相對較佳。附【圖】所見，根據EJFQ「信號」系統顯示，保險板塊成分股中線市寬(股價高於50天線)比率在昨天下調後仍達36%，在一眾大市值板塊中處較前位置。在中美貿易戰不明朗因素影響下，個別內險股或是攻守兼備的選擇。

保險板塊成分股主要包括內地或國際險企，其中內險股值得關注。參考中國銀保監會資料，今年上半年內地保險業保費收入2.24萬億元(人民幣．下同)，按年下跌3.3%；人身保險公司保費收入1.63萬億元，減少8.5%。宏觀數據雖倒退，惟無礙內險股業績報喜，行業龍頭如中國平安(02318)、中國人壽(02628)及中國太保(02601)中期股東應佔溢利分別按年上升33.8%、34.2%及26.8%。

投資者除了看險企盈利水平，亦須留意其他前瞻性數據，例如內含價值(Embedded Value)和新業務價值(Value Of New Business, VONB)等等，這些均是衡量保險股的重要指標。

上述3隻內險股上半年內含價值對比去年底都有增長，其中平保旗下壽險及健康險業務內含價值5723.36億元，增加15.3%；中國人壽內含價值7692.25億元，上漲4.8%；太保內含價值3092.42億元，提升8.1%。由於內含價值為有效業務價值與調整後淨資產的總和，數字反映3家龍頭的盈利能力提升。

不過，新業務價值普遍呈倒退跡象，中國人壽按年回落23.7%，至281.66億元；中國太保旗下壽險新業務價值減少17.5%，至162.89億元；僅平保的壽險及健康險新業務價值仍實現正增長，但升幅只有0.2%，達387.57億元。

險企業績欠理想與監管收緊有關，原中保監去年10月發出的《關於規範人身保險公司產品開發設計行為的通知》，一方面要求險企停售短期、理財類型產品，另一方面提到險企設計需要着重長期和保障型產品，拖累了部分結構轉型力度較弱的內險股業績。

在內險股中，平保的轉型較快且效果明顯，其第二季新業務價值按年增長9.9%，扭轉第一季下跌7.5%的趨勢，令上半年新業務價值率達38.5%，上升4.1個百分點，表現勝同儕；此外，傳統壽險、長期健康險、意外及短期健康險規模顯著增長25.8%、40%和31.1%，反映保障型市場需求依然龐大。

展望下半年，平保新業務價值增長料更強勁，主要受惠於次季新業務價值回復正增長、價值率提高和長期保障型業務份額擴大，以及去年同期基數較低。平保除了壽險業務穩定外，旗下平安銀行發展亦佳，加上有「金融+醫療」科技雙引擎推動，前景相對樂觀。

信報投資研究部

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