上證指數高開不足1點後靠穩。
上證指數開市報2769點，升不足1點；現報2780點，升11點或0.41%。
深成指開市報8666點，跌11點或0.13%；現報8701點，升22點或0.26%。
滬深300指數開市報3385點，跌不足1點或0.02%；現報3402點，升15點或0.47%。
創業板指數開市報1479點，跌1點或0.09%；現報1484點，升2點或0.2%。
各板塊個別發展，半新股漲逾1%；石油、金融、煤炭、房地產、有色金屬、電力股靠穩；鋼鐵、化工、水泥股則偏軟。
今日 09:37 中國財經
上證指數高開不足1點後靠穩。
上證指數開市報2769點，升不足1點；現報2780點，升11點或0.41%。
深成指開市報8666點，跌11點或0.13%；現報8701點，升22點或0.26%。
滬深300指數開市報3385點，跌不足1點或0.02%；現報3402點，升15點或0.47%。
創業板指數開市報1479點，跌1點或0.09%；現報1484點，升2點或0.2%。
各板塊個別發展，半新股漲逾1%；石油、金融、煤炭、房地產、有色金屬、電力股靠穩；鋼鐵、化工、水泥股則偏軟。
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