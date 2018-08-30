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阿根廷披索突急插逾8% 里拉挫2.6%

阿根廷披索兌美元滙價周三插水逾8%，創下歷史新低，並在新興市場貨幣中帶領跌勢。阿根廷總統稱，向國際貨幣基金組織(IMF)提出加快發放貸款。

加拿大指已達成NAFTA汽車協議

加拿大外長方慧蘭表示，對於與美國和墨西哥達成北美自由貿易協定(NAFTA)新協議持樂觀看法。她又首度披露，加美兩國已解決NAFTA內關於汽車的問題。

亞馬遜蘋果創新高 標指納指續破頂

亞馬遜及Google母公司Alphabet獲摩根士丹利上調目標價，亞馬遜與蘋果齊創新高，帶動標指和納指連續第四個交易日破頂，標指高收0.57%，報2914點；納指上揚0.99%，以8109點收市；道指收市漲60點或0.23%，早段最多跌28點，其後曾升103點。亞馬遜收升3.3%，Alphabet和蘋果都升1.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國第二季GDP上調至4.2%，數字勝預期。

￭ 美國全國房地產商協會：7月待完成房屋交易跌0.7%，遜預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.19%，報94.53；歐盟擬於脫歐後與英國建立最緊密關係，英鎊飆1.2%，重上1.3美元。

￭ 紐約期金跌2.9美元或0.2%，收報每盎斯1211.50美元。

￭ 伊朗石油出口減少，加上美國原油庫存降，紐約期油收升1.4%，布蘭特期油漲0.8%。

￭ 高盛：美聯儲主席鮑威爾上周四在全球央行年會的言論被視為偏「鴿」，是市場錯誤解讀。

￭ 統計指美股五大科技股(FAANG)過去一年沽空頭寸急增42%，飆至370億美元。

￭ 消息：美國與墨西哥的貿易協定為墨輸美汽車數量設限，超過上限的進口汽車將面對高達25%關稅。

￭ 德股、法股收市分別升0.27%、0.30%，英股逆市跌0.71%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8215元，較周二紐約尾市跌194點子。

中行對下半年淨息差樂觀

中國銀行(03988)上半年淨息差按年擴闊4個點子，至1.88%；副行長張青松表示，今年第二季淨息差達1.9%，較首季擴闊5點子，他對下半年淨息差表現持樂觀態度。

比亞迪中期盈利跌72%

比亞迪股份(01211)中期盈利4.79億元人民幣，按年跌72.19%，每股盈利13分，不派中期息。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28540點，較恒指香港收市高123點。

￭ 夜市期指收報28514點，升169點，較昨日恒指收市高水98點。

￭ 美團點評正進行預路演，投行預期估值介乎455億至950億美元。

￭ 蒙牛(02319)中期盈利按年增38.49%，不派息。

￭ 海爾電器(01169)中期盈利按年增23.74%，不派息。

￭ 金隅(02009)中期盈利按年增30.54%；不派息。

￭ 中國機械工程(01829)中期盈利按年增37.62%；不派息。

￭ 中國民航信息(00696)中期盈利按年增13.24%；不派息。

￭ 東風汽車(00489)中期盈利按年增14.88%；派中期息10分人民幣。

￭ 網龍(00777)中期盈利按年飆6.79倍。中期息派0.1港元。

￭ 上海實業(00363)中期盈利按年增22.62%。中期息48仙。

￭ 聯想控股(03396)中期盈利按年增5.32%。維持不派中期息。

￭ 中國再保險(01508)中期盈利按年跌21.1%，不派息。

￭ 中國信達(01359)中期盈利按年跌2.95%，不派息。

￭ 海通證券(06837)中期盈利按年跌24.67%；不派息。

￭ 招商證券(06099)中期盈利按年跌29.21%；不派息。

￭ 廣發証券(01776)中期盈利按年跌33.55%；不派息。

￭ 比亞迪電子(00285)中期盈利按年跌14.18%；不派息。

￭ 恒盛地產(00845)中期虧損16.77億元人民幣；不派息。

￭ 雨潤(01068)中期虧損5.42億元；不派息。

￭ 招商中國基金(00133)中期虧損4751.5萬美元；派特別中期息5美仙(39港仙)。

￭ 樂視網(300104.SZ)中期虧損11.04億元人民幣，每股虧損27.67分，不派息。

￭ 中信資源(01205)擬公開標售石油資產中信海月全部權益，涉現金代價約7.66億美元。

￭ 漢思能源(00554)以15.6億元人民幣售番禺石化品碼頭業務。

￭ 國能國際資產(00918)獲提購，股份今日復牌。