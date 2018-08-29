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今日 16:11 中國財經 即巿股評

摩通料MSCI中國指數未來數月內反彈

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外電引述摩根大通中國股票策略主管朱海斌表示，受政策寬鬆和人民幣更趨穩定支持，MSCI中國指數未來數個月應會上漲，預期到今年底將觸及95。

他續稱，內地股市過度下跌，中國經濟增長並不如一些投資者預期般差，因為房地產和製造業投資仍然相當穩固，政策寬鬆應可帶動基建支出下半年回升，而圍繞人民幣貶值的憂慮也應會減緩，因為人行正在採取行動穩定人民幣滙價。

朱海斌指出，看好能受惠於中國基建開支增加的公司，包括軌道營運商和材料生產商，以及醫療保健和消費類股，預計這些股份將在未來6至12個月表現良好。

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