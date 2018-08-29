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中國銀行(03988)董事長陳四清在粵港澳大灣區金融高峰論壇上表示，推進粵港澳大灣區建設要做到「三個堅持」，即堅持重視民生、堅持創新驅動及堅持合作共贏。

陳四清認為，在大灣區建設中，金融非常重要，金融既是大灣區的重要產業，也是大灣區經濟多元化和全球化發展的重要基礎，要用金融的力量支持大灣區建設成為國際一流灣區和世界級城市群。

他指出，依託大灣區發達的直接、間接融資市場，在先進製造業、戰略性新興產業、現代服務業迎來新的發展機遇中，提供針對性的綜合化金融服務，支持產業金融做大做強。

同時，應主動擁抱金融科技，利用大數據、人工智能、雲計算、區塊鏈等新興金融技術，提升服務的精準性，降低服務成本，控制金融風險。科技與金融的結合，將創造契機，推動大灣區成為全球金融業發展的引領者。

他又表示，應重點滿足粵港澳三地居民在大灣區的基本金融服務需求，助力打造宜居宜業宜遊優質生活圈。中國銀行近期率先推出跨境電子錢包，解決了一直以來香港電子錢包無法在大灣區使用的問題。該行正積極研究推出更多的金融便利化惠民舉措。

此外，陳四清強調，香港、澳門、廣州、深圳也有各自的特色金融及發展優勢，四地可在大灣區金融建設上協同發展，相輔相成，合力把大灣區打造成為一個服務國家、服務世界的亞太時區的全球性金融樞紐。

他又指出，中國銀行將把大灣區作為實現戰略目標的重要支點，加大資源投入，全力支持大灣區建設。