中國財經

A股午後維持下滑，上證指數跌11點，深成指跌67點。

上證指數現報2766點，跌11點或0.43%，最低見2763點，跌14點或0.52%，成交818.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8666點，跌67點或0.77%，低見8653點，跌79點或0.91%，成交1177.14億元。

滬深300指數報3382點，跌17點或0.52%；創業板指數報1479點，跌13點或0.9%。

各板塊普遍受壓，化工、有色金屬、電力、煤炭、鋼鐵、金融、房地產、石油股偏軟；半新股則漲逾1%；水泥股靠穩。