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財政司司長陳茂波在一個粵港澳大灣區金融論壇致辭時表示，香港會繼續利用國際金融中心的獨特優勢，與大灣區不同城市協同互補，提升「一帶一路」商業吸引力及引導國際資金發展。

陳茂波指，內地經濟持續高速發展，對資產管理、財富管理及保險服務需求龐大，政府會繼續提供更有利稅務環境，推動基金管理平台多元化。

陳茂波又稱，香港作為最大的離岸人民幣樞鈕，政府會繼續推動人民幣平穩國際化，希望與內地加強金融科技互聯互通，擴大深港通內容，將債券通擴展到南向通，以及開發新的產品和服務。