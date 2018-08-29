A股早段維持跌幅，上證指數跌4點，深成指跌45點。
上證指數現報2773點，跌4點或0.15%，最低見2765點，跌12點或0.47%，成交447.15億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8687點，跌45點或0.52%，低見8659點，跌73點或0.85%，成交663.21億元。
滬深300指數報3391點，跌8點或0.25%；創業板指數報1483點，跌9點或0.62%。
各板塊普遍向下，化工、電力、有色金屬、鋼鐵、金融股偏軟；水泥、房地產、煤炭、石油股則靠穩。
今日 10:41 中國財經
A股早段維持跌幅，上證指數跌4點，深成指跌45點。
上證指數現報2773點，跌4點或0.15%，最低見2765點，跌12點或0.47%，成交447.15億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8687點，跌45點或0.52%，低見8659點，跌73點或0.85%，成交663.21億元。
滬深300指數報3391點，跌8點或0.25%；創業板指數報1483點，跌9點或0.62%。
各板塊普遍向下，化工、電力、有色金屬、鋼鐵、金融股偏軟；水泥、房地產、煤炭、石油股則靠穩。
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