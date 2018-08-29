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今日 10:25 中國財經

發改委:下半年風險挑戰增多

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國家發改委主任何立峰表示，中國下半年面臨風險挑戰有所增多，經濟社會發展任務十分繁重，要加強宏觀政策統籌協調，保持經濟平穩健康發展；要堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。

何立峰稱，要把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕和金融穩定運行；切實推進緩解實體經濟特別是小微企業融資難融資貴問題；財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用，認真落實已出台的減稅降費各項措施，加大對穩增長、調結構、補短板、強弱項等方面的支持。

他表示，要積極吸引擴大民間投資，切實落實激發民間投資活力各項政策措施，規範有序推廣PPP模式。完善促進消費的體制機制，進一步放寬服務消費領域市場准入。培育壯大消費新增長點，落實好降低汽車、日用消費品進口關稅政策。

他指出，要加大基礎設施領域補短板的力度，加大「殭屍企業」破產清算重整力度；堅定做好去槓桿工作，通過機制創新，提高金融服務實體經濟的能力和意願；下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，堅決遏制房價上漲，加快建立促進房地產市場平穩健康發展的長效機制。

他稱，要主動擴大進口，落實擴大進口促進對外貿易平衡發展的政策措施；創造更有吸引力的外商投資環境，落實擴大開放、大幅放寬市場准入的重大舉措，堅決保護在華外資企業合法權益。

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