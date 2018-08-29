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美國財長努欽(Steven Mnuchin)讚賞中國支持人民幣滙價，認為不是操縱貨幣。

美國總統特朗普早前表明對聯儲局主席鮑威爾的加息做法感到不高興(not thrilled)，又認為中國與歐盟有操控本身貨幣滙率的行為。

不過，努欽接受CNBC訪問時「唱反調」，讚揚中國近期採取措施，阻止人民幣持續貶值。他稱，相較其他貨幣，人民幣受操控的情況較多。倘若北京政府容許人民幣貶值，無論是因為結構性原因或實際的操控，就有操縱滙率之嫌；但入市支持人民幣滙價，則不算是滙率操控。

談到中美貿易爭端，努欽強調，向中國貨品加徵關稅，是希望確保美國的技術得到保護，並非意圖損害中方經濟。

對於鮑威爾，努欽指二人每周都會見面一次，讚揚對方是一名非凡領袖，了解需要怎樣才能支持美國經濟增長，會審慎制訂貨幣政策，又強調尊重聯儲局獨立決策。

隨着聯儲局繼續加息，美國短期國債息率持續上升，市場擔心國債孳息曲線趨平，暗示美國經濟衰退即將來臨，長遠需要減息。努欽表示，完全不擔心這個問題，揚言孳息率曲線沒有預示經濟的能力，只是反映債市供求情況，又指華府增加發債來彌補財政赤字擴大之際，孳息曲線趨平是一件好事。

他又稱，繼美墨達成貿易協議後，希望能夠在本周和加拿大達成貿易協定，預計雙方談判不會遭遇太多阻礙。