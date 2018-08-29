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美聯儲卡什卡利：貿易戰是膽小鬼遊戲

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美國經濟形勢不錯，就業市場仍然表現強勁。他又形容貿易戰如同「膽小鬼遊戲」，可能發生踫撞情況。

特朗普批谷歌搜尋顯示假新聞 白宮調查

美國總統特朗普在Twitter發帖，批評互聯網巨擘谷歌(Google)的搜尋器顯示假新聞，白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱正研究調查谷歌。

標指盤中首越2900點 收市與納指齊破頂

受美國與墨西哥達成貿易協議的利好因素刺激，標指和納指周二連續第三個交易日創收市新高，標指盤中更首次突破2900點，收市上揚不足1點；納指升0.15%；道指升14點或0.06%。惟三大指數中段一度溫和倒跌，道指最多回落11點。

外圍焦點簡訊

￭ Conference Board：美國8月消費者信心指數為133.4，高於預期，為近18年來最高。

￭ 美滙指數尾段跌0.04%，報94.72，並低見94.43，是一個月低位。

￭ Best Buy次季盈利與收入勝預期，但第三季度預測較遜色，股價低收5%。

￭ 消息：百勝中國(Yum China)拒絕一份私有化建議，涉及170億美元。

￭ 紐約期金收市微跌1.6美元或0.1%，報每盎斯1214.4美元。

￭ 布蘭特期油曾升至7周高位76.97美元，收報每桶75.95美元，倒跌0.3%；紐約期油反覆回落0.5%。

￭ 湯森路透(Thomson Reuters)動用90億美元進行股份回購。

￭ 國防部長馬蒂斯：美國沒計劃暫停更多與南韓聯合軍演。

￭ 內地電動車商蔚來擬發1.6億份美國存託證券(ADS)，每股定價介乎6.25至8.25美元。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市回吐0.03%，盤中一度回升0.31%，創兩周新高。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8021元，較周一紐約尾市跌85點子。

建行中期盈利增6% 不良率微跌

建設銀行(00939)中期盈利按年增6.28%；不派中期息。上半年淨利差2.2%，按年增0.17個百分點；不良貸款率1.48%，較去年底降0.01個百分點。

金管局入市買入78.5億港元 結餘跌穿800億

港元滙價觸及7.85弱方兌換保證，金管局周二再度入市承接78.5億港元沽盤。本周四(30日)本港銀行體系結餘降至763.5億港元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28285點，較恒指香港收市低65點。

￭ 夜市期指收報28230點，跌62點，較昨日恒指收市低水122點。

￭ 中國銀行(03988)半年盈利按年增5.21%，不派中期息。淨息差1.88%，按年升4個基點。

￭ 中銀香港(02388)中期純利按年增0.24%，撇除出售集友收益，溢利升17.66%。中期股息派0.545元。

￭ 農行(01288)上半年純利按年增6.63%，不派息。6月底，不良貸款餘額較去年底減少81.37億元；不良貸款率1.62%，較上年末降0.19個百分點。

￭ 哈爾濱銀行(06138)中期純利按年跌2.03%，不派息。

￭ 郵儲銀行(01658)中期盈利按年增22.27%，不派息。

￭ 光大銀行(06818)中期盈利按年增6.71%，不派息。

￭ 錦州銀行(00416)中期盈利按年增5.98%，不派息。

￭ 新華保險(01336)中期盈利按年增79.15%，不派息。

￭ 復星國際(00656)中期盈利按年增16.95%，不派息。

￭ 中交建(01800)中期盈利按年升4.94%；不派息。

￭ 江銅(00358)中期淨利潤按年增53.89%；不派息。

￭ 昆侖能源(00135)中期盈利按年增21.35%；不派息。

￭ 青島啤(00168)中期盈利按年增13.39%；不派息。

￭ 光大證券(06178)中期盈利按年跌21.71%；不派息。

￭ 內地媒體：中興通訊(00763)董事長李自學稱，主營業務已完全恢復，8月生產任務已復常。

￭ 碧桂園(02007)：馬來西亞首相辦公室發聲明澄清有關購房誤解，旗下森林城市獲得向大馬以外地區採購出售的必要批准。

￭ 恒大(03333)半年盈利按年增63.56%，不派中期息。副主席兼總裁夏海鈞：未來會持續穩定不變的派息政策。

￭ 世茂房(00813)中期盈利按年增10.09%，派中期息50港仙。

￭ 佳兆業(01638)中期盈利按年跌9.86%，派中期息3港仙。

￭ 中海石油化學(03983)中期盈利按年增1.59倍；不派息。

￭ 南航(01055)半年盈利按年跌24.42%，不派息。

￭ 華電國際(01071)中期轉賺10.41人民幣，不派息。

￭ 達芙妮(00210)中期虧損4.93億元；不派息。

￭ 內地線上家居裝修平台土巴兔擬在本港主板上市。