港股直擊 中國財經

中國恒大(03333)尚未完成分拆地產主業於A股上市，原計劃完成回A後按累計可派發利潤的50%向股東派發特別息，惟早前建議提早派回2016年及2017年度股息，副主席兼總裁夏海鈞表示，按中證監條例，恒大A股於上市前，公司利潤歸屬已上市股東，故之前未有分派股息。而由於到達評估基準日卻仍未上市，所以有空檔可重新分配過去兩個年度的利潤，未來會持續穩定不變的派息政策。

A股上市進展方面，夏海鈞指出，一直與中證監保持暢順溝通，A股IPO上市基本已停止，而該公司是借殻深深房(000029.SZ)分拆恒大地產上市，符合國企改革方向，而且不會發行新股融資，是在把經營不好的A股公司變為優質上市房地產企業，並會每年股息分紅50%，有利A股市場，與IPO有本質上的不同。他說，由於現時A股市場仍波動，正等待合適時機完成重組上市。

他重申，該公司增長空間未完全釋放，相信大劉(劉鑾雄)不會賣走恒大持股。

恒大今年銷售目標5500億元(人民幣‧下同)，首7個月銷售額3448.4億元，夏海鈞表示，不打算調整銷售目標，下半年有3300億貨值已取得預售證，加上新開盤貨值3700億元，可供銷售貨值7000億元，銷售比率50%便足以達標，將會超額完成。由於市場環境變化，恒大注重質量增長，去年銷售額達5000億元水平後，希望往後可每年維持15%銷售增長。