港股直擊 中國財經 重要通告

農業銀行(01288)公布，截至今年6月底止上半年，歸屬母公司股東淨利潤1157.89億元(人民幣‧下同)，按年增6.63%。每股盈利0.35元，不派中期息。

期內，營業收入3079.5億元，按年增10.25%。其中，淨利息收入2338.33億元，按年增10.65%；手續費及佣金淨收入436.37億元，按年增2.76%；其他非利息收入304.8億元，按年增19.38%。

上半年，農行淨利息收益率2.35%，按年上升11個基點；淨利差2.24%，按年上升13個基點，主要由於該行加強貸款定價管理，持續優化信貸資產結構，貸款平均收益率有所提升、受市場流動性趨緊等因素影響，非重組類債券和存拆放同業收益率上升所致。

農行半年資產減值損失654.05億元，按年增加207.08億元。貸款減值損失666.55億元，按年增加252億元，主要是由於充分考慮宏觀環境的不確定因素，審慎計提貸款減值準備。6月底，不良貸款餘額1858.95億元，較去年底減少81.37億元；不良貸款率1.62%，較上年末下降0.19個百分點。

截至6月底，核心一級資本充足率11.19%，較去年底升0.56個百分點；一級資本充足率11.79%，較去年底升0.53個百分點；資本充足率14.77%，較去年底升1.03個百分點。