中國財經

內地傳媒報道，螞蟻金服和北京汽車集團產業投資近日通過增資擴股方式，入股北京環境交易所(環交所)。在增資擴股後，環交所註冊資本由3億元(人民幣‧下同)增至5億元。

北京產權交易所作為環交所原有股東，也參與是輪增資擴股，繼續作為環交所的第一大股東。

資料顯示，環交所在2008年設立，是碳排放權等各類環境權益交易服務的平台。自2008年8月5日掛牌成立以來，環交所不斷探索用市場機制，推進節能減排的創新途徑，逐步成為內地最具影響力的環境權益交易市場之一。