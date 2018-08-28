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今日 13:13 中國財經 國際財經 時事脈搏

中國遊客去年境外消費逾2萬億 佔全球兩成

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中國繼續引領全球出境旅遊，去年在國際旅遊上花費2580億美元(2.01萬億港元)，幾乎佔全球總支出的五分之一。

世界旅遊組織(UNWTO)公布報告顯示，2017年世界旅遊總支出1.3萬億美元(約10.14萬億港元)，按年增加約940億美元。

期內，國際遊客總數達13.23億人次，按年增加約8400萬人次，刷新歷史紀錄。旅遊部門連續8年保持遊客數量的不間斷增長，2017年的增長是自2010年以來的最高。旅遊目的地方面，歐洲和非洲領先全球，上述兩個地區的入境人數分別增長8%和9%。

去年，國際旅遊收入按年增長5%。除了旅遊目的地賺取的1.3萬億美元收入外，國際旅遊中非居民進行的國際客運還創造了2400億美元(約1.87萬億港元)，使旅遊出口總額增至1.6萬億美元，相當於每天40億美元，佔世界出口的7%。

報告指出，2017年強勁的增長，主要是受到全球所有地區對旅遊目的地持續需求的驅動，包括近年來遭受安全挑戰的國家的強勁復甦。

在全球最大的旅遊市場和目的地中，西班牙上升僅次於法國的世界第二大國際遊客目的地。而日本在連續6年保持雙位數的增長後，該國旅遊收入進佔第十位。俄羅斯再度返回前十名，排名第8。

至於今年初的國際旅遊業保持強勁增長態勢，今年首4個月，國際遊客抵達人數按年增長6%。

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