上證指數早段靠穩，現升2點，深成指升7點。
上證指數現報2783點，升2點或0.11%，最高見2791點，升10點或0.38%，成交570.66億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8736點，升7點或0.09%，高見8758點，升30點或0.35%，成交775.67億元。
滬深300指數報3406點，升不足1點或0.01%；創業板指數報1493點，跌不足1點或0.02%。
各板塊個別發展，半新股漲5%；化工、煤炭、有色金屬、鋼鐵、房地產股靠穩；水泥、金融、石油、電力股偏軟。
今日 10:44 中國財經
上證指數早段靠穩，現升2點，深成指升7點。
上證指數現報2783點，升2點或0.11%，最高見2791點，升10點或0.38%，成交570.66億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8736點，升7點或0.09%，高見8758點，升30點或0.35%，成交775.67億元。
滬深300指數報3406點，升不足1點或0.01%；創業板指數報1493點，跌不足1點或0.02%。
各板塊個別發展，半新股漲5%；化工、煤炭、有色金屬、鋼鐵、房地產股靠穩；水泥、金融、石油、電力股偏軟。
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