中國財經

內地股市開市靠穩，上證指數延續昨日漲逾1%的強勢，今日輕微高開1點。

上證指數開市報2782點，升1點或0.05%；現報2785點，升4點或0.15%。

深成指開市報8731點，升3點或0.04%；現報8749點，升20點或0.24%。

滬深300指數開市報3408點，升1點或0.05%；創業板指數開市報1495點，升2點或0.17%。

各板塊個別發展，石油、鋼鐵、房地產、金融、水泥、煤炭股偏軟；半新股則漲逾3%；有色金屬、電力、化工股則靠穩。