中國財經

中美貿易爭端升溫，本月底美國開始對電子產品、汽車零件、家庭電器等價值約500億美元的中國商品徵收貿易關稅（兩輪合計），中國亦不甘示弱將以牙還牙對美國進口徵收關稅，市場上充斥着一片憂慮的氣氛。對中國股市的投資者而言，到底潛在影響為何？

隨着中國貿易順差收窄和貿易爭端升級，不少市場人士預期將導致人民幣和內地股市下跌的結果；縱然如此，中國當局已出手力保經濟增長平穩，一方面對資本投資實行減稅，另一方面亦加快發行地方政府債券，這反映了在必要時，支持增長仍是北京的重中之重。儘管政策當局近期放寬了對影子貸款的管制，但在推動信貸增長方面相信仍會十分謹慎。

儘管中國以牙還牙地對等值美元的美國商品加徵關稅，不過事實上，國內來自美國的進口所佔份額不比出口的多，所以通過貿易來報復的成效不大。中國的應對策略大概有三個，首先是限制美資企業在國內進行的商業活動，其次是將人民幣貶值，而另一個方案或會是出售美國國庫債券。

料不會公然掀起貨幣戰

我們的推斷是，前兩者可能發生的機會比較大。貿易爭端之下，中國當局或可能正式或非正式地對仰賴中國銷售額或銷售增長的美國企業採取報復措施，一方面削減其營業收入，繼而造成股價波動，從而獲得一定的談判籌碼。至於貨幣貶值，政府較有可能擴大人民幣的交易區間，而不會公然掀起貨幣戰，畢竟中國正積極去槓桿，假如資金大規模地流走或會令內部貨幣供應變得複雜。

在供應鏈一體化的市場環境下，中國向美國出口的大部分增值成分源自其他亞洲經濟體，例如馬來西亞、南韓和泰國，而這些國家的貿易開放度遠超中國，故此區內其他國家很可能成為制裁的最大受害者。

貿易爭端確實的負面影響有多大，應會在今年稍後時間才會逐漸浮現，不過從若干數據可見，目前部分亞洲經濟體其實已經受到波及。舉例說，隨着出口和個人消費放緩，南韓的GDP已按季錄得下跌，而美國最新對中國商品開徵的關稅，很可能打擊出口零件至中國內地進行組裝的日本公司。

美國貿易保護主義在中國以外地區的多邊性質，加上第二輪關稅對營商信心、金融市場以及第三國對本國市場進口商品實施報復造成的影響，對整體經濟增長帶來的潛在衝擊有可能更廣泛。

正如今年環球其他地區的投資市場一樣，政治玄機總是難以揣測，政治的不確定性往往會影響投資者的部署。不過，作為長線的國際投資者，投資於中國之際，除密切留意政治局勢變化外，更重要的是對公司的業務表現及營運穩健狀況進行徹底分析，並定期與其管理層會面，以深入了解其長遠策略及增長潛力。

今年以來，中國A股市場的累計跌幅超過20%。投資者除擔心中美貿易爭端的影響外，對國內經濟增長放緩以及去槓桿亦有所憂慮。近月我們看到的這種出於本能而進行的拋售，即投資者未有三思便先行沽貨，正是這種散戶主導市場的典型特徵。

其實，以從下這些的選股策略剖析中國市場，會發現個別板塊不乏投資價值。在近期市況波動之時，我們的投資團隊反而把握了個別機會，在亞洲和中國投資組合內加入了一些心儀已久，但此前估值一直高企的優質股。

近期即使一些公司的基本因素並無惡化，投資者亦不分青紅皂白地沽貨，故令A股市場近期動盪不已。回顧2015至2016年中國股市大跌期間，我們同樣捕捉時機，精挑細選地投資於個別優質股；直到去年市況回升，這些鮮為分析員留意的股份憑藉本身的實力反彈，表現不俗，充分反映了其真正的長線價值。

我們認為，中國股市表現近月起伏不定，中國的整體長遠前景仍然是樂觀的。無容置疑的是，中國消費市場非常龐大，加上財富日益增長和城鎮化發展，經濟增長將持續良好。此外，中國當局為解決國內結構性弱點，正致力推行去槓桿化和改革的措施，當中可望帶來的長線效益深遠。故此，投資者宜放眼於長線的機遇，而非受短期市場波動左右投資決定。

Hugh Young，安本標準投資管理亞太區主管