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恒生指數昨天高開344點，升幅一度收窄至284點，見27956點，之後愈升愈起勁，曾飆617點，創逾兩周新高28289點；埋單進賬599點(2.17%)，報28271點。主板交投增至957億元，不足千億，略嫌成交未能配合。

港股造好主要是受惠於人民幣大反撲。中國外滙交易中心上周五宣布重啟逆周期因子釐定中間價，再加上美國聯儲局主席鮑威爾的言論，被市場解讀為「偏鴿」令美元回調，市場憧憬人民幣轉勢，帶動中港股市周一齊齊錄得顯著升幅。

人民銀行曾在2017年5月底推出逆周期因子，當時人民幣離岸價兌每美元即由6.9升值至6.5水平，直到今年1月上旬決定停用該參數，人民幣滙價其後攀至6.3左右。不過，中美貿易摩擦演變為正式開戰，人民幣掉頭向下僅4個月便打回原形，兌美元跌破6.9心理關口，在「破七」憂慮逐漸成形的背景下當局重啟逆周期因子，托價之心昭然若揭。

值得留意的是，人行以往「出招」與滬深300指數轉勢時機十分接近。

去年5月後，人民幣兌美元回勇，滬深300指數隨即擺脫約1個月內下挫逾5%的弱勢，緊接的7個月累漲超過兩成；今年1月把逆周期參數調整為中性後，滬深300指數不久便見頂並大幅滑落。上周五傍晚公布重啟逆周期因子，滬深300指數昨天即抽高2.4%，兩者是偶然還是有關連？暫無法斷言，但人民幣扭轉頹勢，既有利穩定內地股民信心，也帶挈港股延續反彈。

從大市25個板塊看，昨天表現居前的如汽車、酒店/消閒、零售/貿易和電子等，多數是恒指自6月7日見31521點後急瀉期間「受創甚深」的板塊。附【右圖】所見，在6月7日至上周五，電子板塊累挫27.85%，表現最差，汽車股同期下滑22.55%，零售/貿易、酒店/消閒則分別回落18.51%及17.33%。然而，部分如金屬與物流運輸板塊，即使近月慘跌20.23%和18.14%，但貿易戰不明朗因素籠罩，走勢始終未見好轉，反映若干弱勢板塊沽壓儘管減少，卻是「有超賣，冇反彈」。

大市早前受土耳其貨幣危機及美元上揚拖累，強勢股沽盤湧現，恒指失守關鍵區間底部27450點，幸僅5個交易日便重上27700點區間頂部，目前處今年6月下旬展開的橫行區27500至29000點爭持，若於未來3個交易日內升抵29000點，代表港股已達7月31日「真死亡交叉」後反彈最低目標(詳見8月15日本欄)。至於剛收復20天線(約27902點)的恒指能否向上進入另一徘徊區29500至31500點，仍言之尚早；況且上方受制50天線，亦有重重蟹貨阻力區，或要待那些弱勢板塊「有人問津」，才足以支持恒指再突破。

信報投資研究部

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