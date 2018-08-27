中國財經

人民銀行再出招撐人民幣，人民幣兌美元在岸價(CNY)創8月1日以來新高，收市大漲逾600點子，中段一度升穿6.81，高見6.8028。

人民幣兌美元在岸價收報6.8171，較上日(24日)下午4時30分收報6.8789，飆升618點子或0.9%；較晚上11時30分最後成交價6.8190，走強19點子。

離岸價(CNH)早段更曾突破6.79，高見6.7817，截至香港時間下午5時38分，離岸價報6.8091，在岸價報6.8230。

官方今日開出的中間價報6.8508，較上日中間價6.8710，上調202點子或0.29%，是8月21日以來最大調上調幅度。

交易員指出，這主要是因為監管層宣布重啟逆周期因子，短期有助於弱化貶值預期，而且受美國聯儲局主席鮑威爾言論影響，美元整體偏弱。

另有交易員認為，市場類比去年逆周期因子推出之後的走勢，確實會嚇退很多做淡人民幣投機者，但目前內外部環境和去年存較大不同，預計本次重啟逆周期因子或沒有去年的效果。

中國外滙交易中心上周五公告，人民幣兌美元中間價報價行重啟「逆周期因子」。近期受美滙指數走強和貿易摩擦等因素影響，外滙市場出現一些順周期行為。基於自身對市場情況的判斷，8月以來人民幣兌美元滙率中間價報價行陸續主動調整「逆周期系數」，以適度對沖貶值方向的順周期情緒。