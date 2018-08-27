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今日 16:42 香港財經 中國財經

港7月出口升10% 勝預期

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政府統計處公布，今年7月本港整體出口按年升10%，優於市場預期增6%；進口則升14%，同樣較預期增9%為佳。

本港7月商品整體出口貨值為3591億元，按年上升10%；期內，商品進口貨值為4062億元，上升14%。有形貿易逆差471億元，相等於商品進口貨值的11.6%。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升10.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞上升44%、越南升23.3%、中國升12.8%。另一方面，輸往台灣和日本的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌15.6%和7.5%。

今年首7個月，整體出口貨值按年上升9.4%；進口貨值上升11.1%。有形貿易逆差3215億元，相等於商品進口貨值的12.2%。

政府發言人表示，受環球經濟仍然穩健和區內製造及貿易活動蓬勃支持，7月商品出口貨值錄得雙位數的按年增長。輸往多個主要市場，包括內地和美國的出口有明顯的增幅。

展望未來，發言人稱，外貿環境的下行風險在最近數月已顯著增加。雖然美國與內地的貿易摩擦至今，對香港的出口的影響似乎有限，但或會在今年較後時間變得更加明顯。倘若貿易摩擦持續或進一步升溫，環球經濟增長亦將會受影響，政府會繼續密切留意有關情況。

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