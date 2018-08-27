中國銀監會公布，截至7月底，中國銀行業金融機構資產總額254.31萬億元(人民幣‧下同)，按年增長7.5%；負債總額233.75萬億元，增長7.1%。
其中，商業銀行資產總額196.85萬億元(人民幣‧下同)，按年增長7.3%，佔銀行業金融機構比例77.4%；負債總額181.37萬億元，增長6.8%，佔整體77.6%。
大型商業銀行資產總額90.41萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.5%，佔銀行業金融機構比例35.5%；負債總額82.91萬億元，增長6.2%，佔整體35.5%。
今日 15:50 中國財經
中國銀監會公布，截至7月底，中國銀行業金融機構資產總額254.31萬億元(人民幣‧下同)，按年增長7.5%；負債總額233.75萬億元，增長7.1%。
其中，商業銀行資產總額196.85萬億元(人民幣‧下同)，按年增長7.3%，佔銀行業金融機構比例77.4%；負債總額181.37萬億元，增長6.8%，佔整體77.6%。
大型商業銀行資產總額90.41萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.5%，佔銀行業金融機構比例35.5%；負債總額82.91萬億元，增長6.2%，佔整體35.5%。
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