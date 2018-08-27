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今日 15:19 中國財經

一帶一路五周年 習近平:堅持對話合作共贏

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國家主席習近平在北京人民大會堂出席推進「一帶一路」建設工作5周年座談會，他強調共建「一帶一路」順應了全球治理體系變革的內在要求，彰顯了同舟共濟、權責共擔的命運共同體意識，為完善全球治理體系變革提供了新思路新方案。

習近平指出，要堅持對話協商、共建共享、合作共贏、交流互鑑，同沿線國家謀求合作的最大公約數，推動各國加強政治互信、經濟互融、人文互通，一步一個腳印推進實施，一點一滴抓出成果，推動共建「一帶一路」走深走實，推動構建人類命運共同體。

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