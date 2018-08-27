中國財經

國家發改委表示，未來一段時間投資增速放緩壓力較大，更好發揮財政金融政策作用需要持續加力。

發改委公布7月份全國固定資產投資發展趨勢監測報告指出，全國投資項目在線審批監管平台數據顯示，意向投資項目和擬建投資項目增速持續下降。

發改委指出，基礎設施意向投資增速回落有一定客觀性，但目前基礎設施領域投資結構優化趨勢較為明顯；各地區應因勢利導，及時優化資源配置和政策引導，促進優質意向投資項目真正落地。至於針對部分地區新增擬建投資項目轉化率較低的問題，有關地區應切實優化投資環境，提高政務服務水平。