中國財經

中國工業企業利潤增速放緩，國家統計局公布，7月份，規模以上工業企業實現利潤總額5151.2億元(人民幣‧下同)，按年增長16.2%，增速比6月份放緩3.8個百分點。

今年首7月，全國規模以上工業企業實現利潤總額3.903萬億元，按年增長17.1%，增速比首6月份放緩0.1個百分點。

首7月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1.19萬億元，按年增長30.5%；股份制企業實現利潤2.78萬億元，增長21.3%；外商及港澳台商投資企業實現利潤9422.4億元，增長7.5%；私營企業實現利潤1.02萬億元，增長10.3%。

國家統計局工業司何平表示，隨着供給側結構性改革深入推進，工業利潤持續快速增長。供給側結構性改革成效繼續顯現，成本持續下降，槓桿率繼續降低。7月末，規模以上工業企業資產負債率56.6%，按年降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率59.4%，按年降低1.3個百分點，是2016年以來最低水平。

首7月，在41個工業大類行業中，32個行業利潤總額按年增加，9個行業減少。

新增利潤較多的行業主要是石油新增利潤1145.1億元，佔全部規模以上工業企業新增利潤比重為20.1%；鋼鐵1139.5億元，佔20%；建材797.5億元，佔14%；化工721.1億元，佔12.6%。這些行業對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率為66.6%。

規模以上工業企業實現主營業務收入60.5萬億元，按年增長9.9%；主營業務收入利潤率6.46%，按年提高0.4個百分點。