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今日 09:37 中國財經

A股開市上揚 煤炭有色金屬股靠穩

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內地股市開市上揚，上證指數高開6點。

上證指數開市報2736點，升6點或0.25%；現報2743點，升14點或0.52%。

深成指開市報8511點，升26點或0.31%；現報8544點，升60點或0.71%。

滬深300指數開市報3339點，升14點或0.42%；創業板指數開市報1455點，升5點或0.38%。

各板塊普遍向上，半新股漲3%；煤炭、有色金屬、水泥、化工、金融、鋼鐵、房地產、電力、石油股靠穩；摩托車股則挫逾1%；船舶製造股偏軟。

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