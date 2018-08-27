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今日 09:23 中國財經 國際財經

中英擬商談高水平自貿協定

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中國商務部表示，中國和英國已經同意，探討英國脫歐後，雙方商談「高水平」自貿協定可能性。

中國商務部長鍾山早前與訪華的英國國際貿易大臣霍理林(Liam Fox)舉行會談。中國商務部聲明稱，二人就如何促進雙向投資和擴大服務貿易進行討論，雙方還就法律服務等領域合作和便利工作簽證等議題交換意見。

鍾山表示，歡迎英國作為主賓國參加今年11月在上海舉辦的首屆中國國際進口博覽會，希望英方用好這個平台，擴大對華出口。霍理林稱，英方高度重視進口博覽會，英國約克公爵安德魯王子和他本人將率團參加。

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