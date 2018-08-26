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浙江溫州樂清一名20歲女性周五(24日)乘坐「滴滴」順風車，遭司機姦殺，涉事司機落網。

據報疑犯案發前一天(23日)已曾因圖謀不軌行為，被另一女乘客投訴，但直到受害者遇害後，仍沒收到相關回應和處理。

滴滴最新公布，自8月27日零時起，在全國範圍內下線順風車業務，內部重新評估業務模式及產品邏輯等決定。

客服體系繼續整改升級，加大客服團隊的人力和資源投入，加速梳理優化投訴分級、工單流轉等機制。免去黃潔莉的順風車事業部總經理職務，免去黃金紅的客服副總裁職務。