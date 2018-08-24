訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:20 香港財經 中國財經

滬深股通實名制下月中實施

放大圖片

證監會表示，已與中證監達成共識，將在今年9月17日為內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的滬股通及深股通，實施投資者識別碼制度。

投資者識別碼制度將有助中證監及內地證券交易所更有效地進行監控及監察，以維護市場廉潔穩健。港交所即將發出公告，提供更多有關實施新制度的資料。

證監會與中證監在去年11月的公告中指出，雙方本着互惠原則已同意為港股通引入類似的投資者識別碼制度，藉此協助對方履行在內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的監管職能。港股通的投資者識別碼制度將會在切實可行的範圍內盡快落實。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。